Благодійний онлайн-івент став позитивною тенденцією — онлайн-казино Космолот

Онлайн-сегмент азартних розваг вже понад два роки працює у правовому полі, а отже, регулюється державою. Абсолютно новий підхід до організації азартних ігор та лотерей дозволив згодом змінити думку користувачів щодо розваг такого роду.

Гральна індустрія до лютого 2022-го мала непогані показники, але з початком бойових дій ситуація дещо змінилася. Онлайн-казино Космолот продовжує надавати допомогу у підтримці економіки країни, а також збирає кошти на потреби армії.

Нововведення гемблінг-індустрії дозволили операторам ринку використовуючи маркетингові технології залучити більшу кількість користувачів до збору коштів. Варто зазначити, що гравці можуть задонатити у звичній для них ігровій формі.

Війна не забрала бажання розвиватись — онлайн-казино Космолот

Легальний гральний ринок за час свого існування довів, що державне регулювання значуще і важливе для цього напряму. Оператори, які отримали дозвіл від КРАІЛ, взяли на себе зобов’язання передбачені законом № 768-ІХ “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.

Оплата ліцензійних зборів та податків стали основними джерелами доходу від гральної діяльності для держави. Ігрові компанії, на кшталт онлайн-казино Космолот з моменту заснування заклали фундамент правильної організації та проведення азартних ігор, що функціонує згідно з світовими стандартами гемблінгу.

З початком війни розвиток гральної галузі став у режим стоп, але вже за кілька місяців оператори продовжили свою роботу. Важливо розуміти, що український гральний бізнес не зламати і всі його учасники продовжують розвиватися та працювати на благо держави та для її громадян.

Ігровий простір функціонує з нотками патріотизму: онлайн-казино Космолот

Гемблінг-індустрія завжди вважалася нішею сучасних розваг у сфері IT. Українські компанії, які працюють у цьому напрямі, вже понад два роки радують гравців цікавими ігровими пропозиціями.

З 24 лютого легальний гральний бізнес, як і більшість, взяв курс на зовсім новий напрямок — благодійність. Онлайн-казино Космолот одне з перших повернулося до повноцінної роботи, що дозволило невдовзі створити онлайн-турніри направленні на збирання донатів для армії.

Також ігрова платформа створила інтерактивні онлайн-ресурси під назвою “Палімо вату разом з Cosmolot” та “Додай рашистам жару”. Благодійні івенти стали буквально трендом нинішніх військових реалій.

Усі зібрані кошти перераховуються до фонду “Повернись живим”. Так, за півроку роботи інтерактивних платформ зі збору донатів, онлайн-казино Космолот зібрало понад 4 млн. гривень.

Робимо висновки

Ігрова галузь на 7-й місяць війни зміцнила свої позиції і стала гнучкішою до зовнішніх викликів. Військова адаптація до нових реалій дала певний поштовх для швидкої трансформації ігрових процесів та налаштування нових менеджмент механізмів.

Онлайн-казино Космолот після встановлення на нові рейки організації азартних ігор продовжило модернізацію своїх ігрових процесів. Для українського ігрового рітейлу пріоритетним став не лише власний розвиток, а й надання допомоги армії та громадянам країни.

Нинішні показники галузі доводять, що гральний бізнес, як ніколи потрібний для економіки країни. Також для користувачів азартні ігри служать можливістю уникнути інформаційного потоку і отримати емоційну розрядку.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю “Спейсікс”. Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.