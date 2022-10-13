Суспільство

Благодійний онлайн-івент став позитивною тенденцією — онлайн-казино Космолот

13 Жовтня 2022 14:58
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  На правах реклами

Онлайн-сегмент азартних розваг вже понад два роки працює у правовому полі, а отже, регулюється державою. Абсолютно новий підхід до організації азартних ігор та лотерей дозволив згодом змінити думку користувачів щодо розваг такого роду.  

Гральна індустрія до лютого 2022-го мала непогані показники, але з початком бойових дій ситуація дещо змінилася. Онлайн-казино Космолот продовжує надавати допомогу у підтримці економіки країни, а також збирає кошти на потреби армії. 

Нововведення гемблінг-індустрії дозволили операторам ринку використовуючи маркетингові технології залучити більшу кількість користувачів до збору коштів. Варто зазначити, що гравці можуть задонатити у звичній для них ігровій формі. 

Війна не забрала бажання розвиватись — онлайн-казино Космолот 

Легальний гральний ринок за час свого існування довів, що державне регулювання значуще і важливе для цього напряму. Оператори, які отримали дозвіл від КРАІЛ, взяли на себе зобов’язання передбачені законом № 768-ІХ “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.   

Оплата ліцензійних зборів та податків стали основними джерелами доходу від гральної діяльності для держави. Ігрові компанії, на кшталт онлайн-казино Космолот з моменту заснування заклали фундамент правильної організації та проведення азартних ігор, що функціонує згідно з світовими стандартами гемблінгу. 

З початком війни розвиток гральної галузі став у режим стоп, але вже за кілька місяців оператори продовжили свою роботу. Важливо розуміти, що український гральний бізнес не зламати і всі його учасники продовжують розвиватися та працювати на благо держави та для її громадян. 

Ігровий простір функціонує з нотками патріотизму: онлайн-казино Космолот 

Гемблінг-індустрія завжди вважалася нішею сучасних розваг у сфері IT. Українські компанії, які працюють у цьому напрямі, вже понад два роки радують гравців цікавими ігровими пропозиціями.  

З 24 лютого легальний гральний бізнес, як і більшість, взяв курс на зовсім новий напрямок — благодійність. Онлайн-казино Космолот одне з перших повернулося до повноцінної роботи, що дозволило невдовзі створити онлайн-турніри направленні на збирання донатів для армії. 

Також ігрова платформа створила інтерактивні онлайн-ресурси під назвою “Палімо вату разом з Cosmolot” та “Додай рашистам жару”. Благодійні івенти стали буквально трендом нинішніх військових реалій. 

Усі зібрані кошти перераховуються до фонду “Повернись живим”. Так, за півроку роботи інтерактивних платформ зі збору донатів, онлайн-казино Космолот зібрало понад 4 млн. гривень. 

Робимо висновки

Ігрова галузь на 7-й місяць війни зміцнила свої позиції і стала гнучкішою до зовнішніх викликів. Військова адаптація до нових реалій дала певний поштовх для швидкої трансформації ігрових процесів та налаштування нових менеджмент механізмів. 

Онлайн-казино Космолот після встановлення на нові  рейки організації азартних ігор продовжило модернізацію своїх ігрових процесів. Для українського ігрового рітейлу пріоритетним став не лише власний розвиток, а й надання допомоги армії та громадянам країни. 

Нинішні показники галузі доводять, що гральний бізнес, як ніколи потрібний для економіки країни. Також для користувачів азартні ігри служать можливістю уникнути інформаційного потоку і отримати емоційну розрядку.   

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю “Спейсікс”. Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.


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