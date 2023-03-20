Суспільство

Авдіївка може стати другим Бахмутом, – Сили оборони

20 Березня 2023 14:12
31
читать на русском →
війна

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

“Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден  з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку.

За минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу (на цьому напрямку)”, – сказав Дмитрашківський.

За його словами, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – ворог атакує з однієї і тої ж “посадки”. В останні три дні окупанти використовують “останні резерви, які мають”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Березня 2023 14:21
21

Рада проголосувала за відставку міністра освіти і науки Шкарлета
20 Березня 2023 15:35
28

Авдіївка найближчим часом може стати “другим Бахмутом”
20 Березня 2023 14:45
56

Росія відмовилась продовжувати “зернову угоду” на 120 днів
20 Березня 2023 14:00
97

Колишньому очільнику СБУ Харківщини загрожує довічне ув’язнення
20 Березня 2023 13:13
121

Суд арештував майно колишнього охоронця Януковича на 50 млн грн
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки