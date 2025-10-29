У торговельних приміщеннях навантаження на стелаж — не просто технічний показник, а питання безпеки, ефективності й довговічності обладнання. Зовні всі металеві стелажі здаються однаковими, проте різниця між моделями, що витримують 100 кг і тими, що працюють із вантажами понад тонну, колосальна. Помилка у розрахунку навантаження може призвести не лише до деформації полиць, а й до руйнування стійок, падіння товару та серйозних збитків.

Саме тому перед купівлею або проєктуванням стелажної системи важливо точно знати, скільки ваги може витримати кожен елемент конструкції, і як правильно розрахувати сумарне навантаження.

З чого складається навантаження на стелаж

Навантаження поділяється на локальне (на окрему полицю) та загальне (на всю конструкцію). Локальне визначається міцністю полиці, товщиною металу та формою профілю. Загальне — стійкістю вертикальних стійок, системою з’єднань і кількістю ярусів.

Наприклад, стелаж із товщиною металу 1,2 мм витримує до 150 кг на полицю, тоді як аналог із профілем 2 мм — понад 300 кг. Якщо полиць п’ять, а стійки мають жорстке анкерне кріплення, сумарне навантаження може сягати 1,5 тонни. Але важливо пам’ятати: ця вага має розподілятися рівномірно. Перевищення в одному секторі призводить до викривлення полиць і втрати геометрії всього ряду.

Матеріал і профіль: що впливає на міцність

Сучасні торгові стелажі виготовляються з холоднокатаної або гарячекатаної сталі. Холоднокатана має більшу щільність і точнішу геометрію, завдяки чому витримує вищі навантаження при меншій товщині. У бюджетних системах часто застосовують С-подібні профілі, які дешевші, але менш жорсткі. Для складів або відділів із важкими товарами варто обирати профіль Omega або замкнутого типу, що значно збільшує стійкість до згину.

Додатково на міцність впливає форма полиць: суцільні листи менш стійкі до деформацій, ніж перфоровані або ребристі. Ребра жорсткості знижують прогин на 15–20%, що особливо важливо для довгих секцій понад 120 см.

Як розрахувати навантаження правильно

Розрахунок проводиться у три етапи:

Визначення ваги одиниці товару — разом із пакуванням.

Підрахунок кількості одиниць на полиці.

Оцінка рівномірності розподілу.



Якщо, наприклад, один ящик важить 20 кг, а на полиці їх 6, то загальне навантаження — 120 кг. При цьому потрібно враховувати запас міцності щонайменше 30%. Тобто обирати полицю з допустимим навантаженням не менше 160 кг.

Ще один важливий момент — динамічне навантаження. Якщо товар часто перекладають або рухають візками, ударне навантаження може перевищувати статичне у 1,5–2 рази. Для таких зон доцільно використовувати посилені стелажі з додатковими перемичками або двошаровими полицями.

Розрахунок для різних типів товарів

Продуктові магазини. Оптимальні стелажі на 120–150 кг на полицю. Вищі показники не потрібні, адже основне навантаження йде від дрібної фасованої продукції.



Магазини побутової хімії чи техніки. Полиці повинні витримувати 200–300 кг, оскільки упаковки великі, а товар щільний.



Склади будматеріалів. Необхідні системи з навантаженням від 500 кг до 1 т на полицю, із жорсткими анкерними кріпленнями до підлоги.



Важливо, щоб паспорт стелажа містив не лише загальну вантажопідйомність, а й окремо значення для кожної полиці. Якщо виробник не надає ці дані — це серйозний сигнал для перевірки якості.

Як уникнути помилок при експлуатації

Більшість проблем зі стелажами виникає не через брак міцності, а через неправильне використання. Основні помилки:

Нерівна підлога — через це з’являється перекіс і перевантаження однієї стійки.



Надмірна кількість полиць — чим більше ярусів, тим більший тиск на нижні елементи.



Відсутність анкерування — навіть легкі стелажі мають бути закріплені, особливо у зонах із великим трафіком людей.



Використання різних типів полиць у межах одного ряду — порушує рівномірність розподілу ваги.



Регулярна перевірка з’єднань і візуальний контроль деформацій — обов’язкові. Якщо полиця почала прогинатись або помітно гнутись — її потрібно замінити, навіть якщо зовні все здається стабільним.

Запас міцності — це не розкіш

Професіонали радять обирати стелажі із запасом міцності на 25–30% вище розрахункової потреби. Такий підхід забезпечує не лише безпеку, а й довший термін експлуатації. У торговельних точках навантаження рідко буває стабільним: сезонні акції, зміна асортименту або перерозподіл товару можуть збільшити вагу на полиці удвічі.

Тому економія на металі або тонших профілях часто обертається подальшими витратами на ремонт чи заміну конструкцій. Надійність стелажа — це насамперед стабільність бізнесу, де кожен кілограм має значення.