Економіка

Швейцарія надала ₣3 млн. на підтримку українського експорту зернових

26 Листопада 2023 17:04
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зерно, фінансова допомога

Для української гуманітарної ініціативи “Зерно з України”, що реалізується в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, Швейцарія виділила 3 мільйони франків (3,1 мільйона євро), щоб підтримати постачання українського зерна до найбідніших країн світу. Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні.

Раніше на ті самі цілі виділяли кошти інші європейські країни: Швеція, Латвія, а також Фінляндія, яка допомагає з розмінуванням сільськогосподарських угідь в Україні.

Ініціатива “Зерно з України”, яка об’єднує майже 40 країн та міжнародних організацій, допомагає державам, які страждають від дефіциту продовольства.


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