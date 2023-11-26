Швейцарія надала ₣3 млн. на підтримку українського експорту зернових

Для української гуманітарної ініціативи “Зерно з України”, що реалізується в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, Швейцарія виділила 3 мільйони франків (3,1 мільйона євро), щоб підтримати постачання українського зерна до найбідніших країн світу. Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023

Раніше на ті самі цілі виділяли кошти інші європейські країни: Швеція, Латвія, а також Фінляндія, яка допомагає з розмінуванням сільськогосподарських угідь в Україні.

Ініціатива “Зерно з України”, яка об’єднує майже 40 країн та міжнародних організацій, допомагає державам, які страждають від дефіциту продовольства.