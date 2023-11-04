Шовковський виконуватиме обовʼязки головного тренера “Динамо”

Після поразки в матчі з «Шахтарем» (0:1) у рамках чемпіонату України у відставку з посади головного тренера київського «Динамо» подав румунський фахівець Мірча Луческу.

Наступного дня після поєдинку футболісти та адміністративний персонал зібралися на навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській, де президент клубу Ігор Суркіс подякував Луческу та представив команді нового наставника. Ним став багаторічний голкіпер «біло-синіх» Олександр Шовковський, який у статусі виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.

Як повідомляє пресслужба клубу, у тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Нагадаємо, що Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.