Різноманіття гральних автоматів казино Fizzslots відкриває безліч можливостей для азартної гри завдяки бонусам. Тепер геймери в змозі активувати платні призові функції в слотах та почати грати відразу з раундів фріспінів. Додатково програма лояльності Фіз Слот має безліч бонусних пропозицій, доступних на постійній основі.

Функція «Bonus Buy» в ігрових автоматах

Окупність слотів найкраще розкривається у разі активації бонусної гри. Перехід до неї з класичного режиму відбувається після появи на екрані трьох та більше спеціальних символів. Іноді на появу й запуск бонусних фріспінів доводиться чекати надто довго, тому доцільнішим може стати придбання їх з самого початку.

У ліцензійних автоматах функція Bonus Buy передбачає купівлю бонусних обертів перед запуском гри. Чому згадана опція популярна серед гравців:

Можливість почати вигравати з перших обертів. Діють підвищені множники виплати виграшів. Спецсимволи мають додаткові властивості. Пролонгація бонусної гри у разі появи додаткових Скаттерів.

Особливості активації функції Bonus Buy відрізняються у різних провайдерів. Вартість пропорційна сумі ставки за один спін та оплачується безпосередньо перед запуском обертання барабанів.

Перелік провайдерів зі слотами з Bonus Buy

Купівлю бонусних обертів у грі кілька років тому вперше використала студія Big Time Gaming. Гравці високо оцінили новий функціонал, після чого ідею підхопили інші відомі вендори.

В колекції Фіззслотс казино присутні ігрові автомати від більш ніж 30 розробників. Деякі з них запровадили функцію Bonus Buy з відповідною вказівкою в описі гри. Окрім BTG, серед інших відомих провайдерів слід відзначити Endorphina, Spinomenal, Wazdan, Belatra. Обрати потрібного розробника можна за допомогою фільтрів у лоббі казино Фіззслотс.

Бонуси програми лояльності до слотів

Обертати гральні автомати в Fizzslots за бонусні кошти дозволяється в разі згоди на участь в акційних пропозиціях казино. У календарі бонусів незмінними залишаються винагороди новим клієнтам:

вітальний пакет з процентом за поповнення та FS;

VIP-бонус (100% на депозит + 100 FS);

100% до депозиту для ігор у казино наживо;

Reload-бонус 150% за четверте поповнення.

Кожну з пропозицій необхідно увімкнути в розділі акцій перед поповненням рахунку. Кошти зараховуються на спеціальний бонусний рахунок для подальшого виконання умов з їх обігу в іграх. У разі успішного використання першого бонусу можна почергово активувати інші пропозиції.

Як відіграти бонус в автоматах

У казино Фіз Слотс діють унікальні правила та умови до кожної пропозиції. Головною умовою для виведення коштів є конвертація бонусного балансу в основний через обов’язковий вейджер. Протягом періоду відігравання коштів необхідно робити кваліфікаційні ставки в слотах. 100% від кожної ставки йдуть у прогрес виконання умов, що позначається у відсотках в особистому кабінеті.

Використання фріспінів в гральних автоматах відрізняється наявністю додаткових умов. Оберти є доцільними в слотах, назви яких вказані в правилах надання бонуса. В ігровому залі такі автомати мають відповідне маркування та розміщені в розділі «Бонус Фріспіни».

Виграш за підсумками раундів із фріспінами перетікає на бонусний рахунок, після чого діють вищезазначені умови відігравання. Казино також надає можливість достроково припинити участь в акції та вивести частку відіграних бонусних коштів.