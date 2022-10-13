Знайомство з DALGAKIRAN – лідером в сфері промислового обладнання

Компанія DALGAKIRAN має багату історію, почавши свій шлях як маленький сімейний бізнес у 1965 році стала однією з найбільших промислових компаній Туреччини сьогодення. Експорт 70% виробляємої техніки у 130 країн по всьому світу, з технічної підтримкою через офіційні представництва. В Україні, з 2005 року, продукцію DALGAKIRAN представляє ТОВ «Далгакиран компресор Україна» – офіційна філія компанії. Бізнес що починався з виробництва компресорів охоплює більшість сфер промислових потреб, розширившись на системи енергопостачання, охолодження, енергозбереження та насосного обладнання. За ці роки одних тільки компресорів промислового класу було введено в експлуатацію понад 5 000.

На відміну від багатьох компаній імпортерів техніки “Далгакиран” має власну потужну мережу сервісних центрів та регіональних філій для забезпечення технічної підтримки своїх клієнтів та партнерів.

Компресорне обладнання

Компанія DALGAKIRAN займається розробкою та виробництвом всього спектру компресорного обладнання:

Поршневі компресори;

Гвинтові компресори;

Турбокомпресори (відцентрові);

Спіральні компресори;

Безмасляні компресори всіх перерахованих типів;

Компресори низького тиску.

За 17 років роботи в Україні складно знайти хоч одну сферу виробництва, де потребується стиснене повітря для технологічних процесів та не використовувалось би обладнання DALGAKIRAN. Металургія, гірничодобувна галузь, сільське господарство, фармакологія, хімічне виробництво, енергетика, логістика, комунальне господарство – не повний перелік сфер використання компресорів Далгакиран.

Окрім цього, компанія є виробником повного спектру обладнання для підготовки стисненого повітря – системи фільтрації повітря та осушувачі.

Дизельні та газові електростанції

Компанія пропонує широкий асортимент генераторів під різні технічні потреби клієнтів та фінансові можливості. Рішення потужністю від 8 кВт до 3 МВт що можуть задовольнити як малий бізнес та приватних особ, так і об’єкти споживачі електроенергії промисловго класу.

Дизельні електростанції Dalgakiran на базі двигунів від світових лідерів – Baudouin (Франція), Perkins (Велика Британія), Volvo Penta (Швеція), Doosan (Південна Корея), Scania (Швеція), Mitsubishi (Японія) та Inter (США).

Газопоршневі електростанції Dalgakiran для роботи від магістрального газопроводу та LPG представлені моделями на базі двигунів британських Perkins та німецьких MAN та Liebherr.

Системи охолодження

ТОВ «Далгакиран компресор Україна» пропонує весь спектр систем промислового охолодження, не тільки власного виробництва, а й продукції таких визнаних лідерів галузі як EMICON, CARRIER, ERACO, LU-VE, NIBA та CENK.

Чилери – фреонові парокомпресіній машини що здатні працювати з теплоносієм від -18 °C до +20 °C.

Градирні – системи промислового охолодження для металургії, машинобудування, хімічної та харчовій промисловості. Особливість технології градирні в низьких витратах електроенергії, відповідно це самий дешевий спосіб охолодження.

Теплові насоси – енергоефективні рішення для опалення та охолодження на протязі всього року.

Промислові кондиціонери – кліматичне обладнання для ТРЦ, бізнес-центрів та складів.

Генератори кисню та азоту

Обладнання для лікарень, фармакологічних компаній та хімічної промисловості на базі компресорного обладнання від Dalgakiran. Генератори кисню вже встановлено у багатьох лікарнях України і вони допомогли одужати багатьом пацієнтам під час епідемії COVID19.

Насосне обладнання

Також компанія займається поставками промислового насосного обладнання, що використовується в комунальному господарстві (водоканали) та виробництві.

Відцентрові насоси для фармацевтичної і харчові галузі;

Мембранні насоси для хімічної та фармацевтичної галузі;

Вакуумні насоси для технологічних процесів у широкому спектрі виробництв;

Перистальтичні насоси для сільського господарства та будівельної промисловості;

Шламові насоси для очисних споруд та каналізаційних систем;

Шестерінчасті насоси для нафтопереробки;

Гвинтові насоси для целюлозно-паперової промисловісті;

Насоси з дизельним приводом для аварійних ремонтних робіт.