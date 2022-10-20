З огляду на нинішню криміногенну обстановку в країні необхідно подбати про безпеку свого заміського будинку. Зробити це можна за допомогою вуличних відеокамер. Щоб IP відеоспостереження було справді ефективним, необхідно:

правильно вибрати та встановити камери;

визначитися з їх кількістю;

грамотно розташувати їх на своїй ділянці.

Найчастіше виконання такої роботи доручається професіоналам. Але якщо ви вважаєте, що можете це зробити самі, вам все одно спочатку доведеться озброїтися деякою важливою інформацією.

Вуличні IP відеокамери

При виборі приладів для здійснення відеоспостереження за будинком та ділянкою необхідно враховувати такі параметри:

місце встановлення (дах, стеля або стіна);

дозвіл та кут огляду;

наявність ІЧ підсвічування для можливості спостереження в темний час доби;

можливість деталізувати об’єкти (наприклад, номери транспортних засобів, особи тощо).

Оскільки зазвичай передбачається цілорічне використання системи, необхідно підбирати обладнання, здатне безболісно витримувати спеку та холод, снігопади, дощі та пилові бурі.

Що потрібно для відеоспостереження вдома

Гарним варіантом стане вже готова система з п’яти відеокамер, яку пропонує компанія DEPS. У нашому інтернет-магазині також можна підібрати інший комплект. Спочатку необхідно накреслити план розташування відеокамер, умовно пронумерувавши пристрої від одного до п’яти. Три апарати встановлюються на самому будинку, два – на гаражі. Камерою №1 та №2 має охоплюватися:

вхідні двері та всі наявні входи у двір;

внутрішній простір двору;

вхід у підвал, сарай та гараж з його передньої та задньої сторони.

Завдання апарату №3, що встановлюється на гаражі, – максимальне охоплення дороги. Камера номер 4 повинна охоплювати стоянку, а №5 – вхід у двір та доріжку біля будинку. Для повного охоплення всього будинку, території двору, входів і прилеглої частини вулиці підбирати відеокамери необхідно з відповідним кутом огляду.

Третя відеокамера повинна бути з Full HD дозволом, що дозволяє побачити номери ТЗ, що стоять і проїжджають повз двір, розпізнати обличчя, людей, що знаходяться біля хвіртки. Щоб не привертати увагу, цей апарат не повинен мати ІЧ підсвічування. Бажано пофарбувати його корпус у нейтральний колір, що не впадає в око. Керування відеокамерами здійснюється із двох призначених для комунікації металевих шаф, оснащених:

блоками живлення;

мережними комутаторами;

інтернет обладнанням.

Одну шафу встановлюють у гаражному приміщенні, другу – у житловій частині будинку. Зв’язок між ними здійснюється за допомогою натягнутого між ними кабелю. Для забезпечення можливості моніторингу всього, що відбувається, використовується відеореєстратор з підключеним до нього монітором Full HD. Віддалений перегляд архівних записів камери та в режимі реального часу забезпечується підключенням будинку до високошвидкісного інтернету та наявністю IP-адреси.

Переглядати відеоматеріал на ноутбуці дозволяє «SamrtPSS клієнт» – спеціальна програма, яка встановлюється безкоштовно. Безкоштовна версія iDMSS на iPhone дозволяє переглядати в реальному часі, а платна – ще й архівні записи.

Робимо висновки

З наданої інформації випливає, що встановлення відеоспостереження в приватному будинку можливе своїми руками за наявності певних знань. Але все ж таки якщо ви бажаєте, щоб все було зроблено правильно, і система не підносила сюрпризів у найневідповідніший час, краще все ж таки доручити вибір складових відеоспостереження та його організацію фахівцям-інсталяторам.