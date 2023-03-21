Портативна зарядна станція: як правильно використовувати

Енергетична криза довгий час була страшилкою, мало ким із обивателів сприймається всерйоз. Однак, події останнього часу показали реальність ризику раптової втрати доступу до електрики. Враховуючи скільки електричних пристроїв ми використовуємо щодня, варто подумати про альтернативні джерела живлення. Хороша ідея – портативна зарядна станція.

Що таке портативна зарядна станція

Портативна ЗС виконує ту ж функцію, що й повербанк, але має набагато більшу потужність. Вона працює за рахунок накопичення електроенергії в літій-іонних або літій-залізо-фосфатних батареях.

Використовуючи електростанцію, можна легко заряджати та живити багато пристроїв, у тому числі: ноутбук, телефон, радіо, планшет. Моделі з більшою потужністю зможуть підключити електроніку та побутову техніку — телевізор, холодильник, пральну машину, духовку та багато іншого.

Портативна електростанція може бути корисною як вдома, так і в поїздках. Крім енергопостачання, такі пристрої безпечно використовувати у приміщенні, вони не виділяють шкідливих вихлопів та не шумлять. Важливою особливістю є відносна компактність, наприклад, портативна зарядна станція Anker, залежно від моделі, важить від 7,5 до 20 кг.

На що звернути увагу при виборі

Портативна електростанція — відмінний вибір як аварійне джерело живлення у разі відключення електроенергії. Вона інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні, працює тихо, не вимагає заправки палива, не виділяє шкідливих хімічних речовин. Завдяки екрану стежити за рівнем заряду станції не є проблемою. Вибираючи ЗС, звертайте увагу на:

Ємність аккумулятору. Чим вона вища, тим більше енергії станція може віддати. Габарити. Якщо ви шукаєте станцію, яка обслуговуватиме вас не тільки вдома, шукайте моделі з меншими розмірами та вагою. Кількість роз’ємів. Чим їх більше, тим краще. Від цього параметра залежить, скільки пристроїв зможе запитати одночасно. Можливість заряджання сонячної енергії – корисна функція у разі тривалих перебоїв з електрикою, вона також спрацює в місцях, де немає доступу до електромережі. Наявність функції швидкого заряджання. Це скорочує час заряду підстанції.

Рекомендовані моделі

Anker PowerHouse 521

Місткість – 256 Втч енергії. Оснащена портами USB-A (12 Вт), USB-C (60 Вт), розеткою (200 Вт) і прикурювачем (120 Вт). Всі вони підтримують стандарт швидкого заряджання Quick Charge та Power Delivery. Сумарна потужність до 398 Вт. Усі параметри відображаються на екрані, розміщеному в ударостійкому корпусі. PowerHouse 521 також непогано працює як ліхтар завдяки світлодіодам і зручній ручці.

XTORM XXP500

Ця електростанція не має найвищої вихідної потужності (всього 500 Вт), але оснащена елементами LiFePO4 вищого класу. У порівнянні зі звичайними Li-Ion акумуляторами вони розряджаються набагато повільніше (80% після 2000 циклів). З роз’ємів є один USB-A (18 Вт), USB-C (60 Вт) та два USB-A (15,5 Вт). Також є дві розетки, обидві по 300Вт (220В).

Ці моделі ЗС відрізняються компактними розмірами та невеликою вагою. При цьому ними можна заряджати смартфон і ноутбук, а також на кілька годин запитати серйознішу техніку, наприклад телевізор, холодильник.