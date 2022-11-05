Моніторинг сервера: як контролювати навантаження

У будь-якій сучасній великій компанії є доволі багато комп’ютерів. При цьому далеко не завжди можна говорити про те, що їхня продуктивність знаходиться на високому рівні. Чому так відбувається? Цілком можливо, що сервер зазнає значного навантаження і просто не витримує його. Але сповільнення у роботі – не вирок. Щоб цього не відбувалося, потрібно стежити за станом виділеного сервера та контролювати навантаження у режимі реального часу.

Що потрібно знати про навантаження на сервер і чому так важливо його контролювати?

Сервер з упевненістю можна назвати достатньо складним технічним пристроєм. Якщо для справної роботи якоїсь лампочки необхідна лише стабільна подача електрики, то у випадку з сервером все інакше. Наприклад, він може правильно відповідати на кожен запит, але робити це неймовірно повільно через погану продуктивність.

Якщо говорити про навантаження на сервер, то йдеться про відсоток споживання ресурсів сервера в момент виконання того чи іншого завдання. Щоб виконати одне завдання, може знадобитися трохи більше 3% від усіх ресурсів, тоді як для більш складних рішень іноді необхідно щонайменше 75%. Ваше завдання – проаналізувати та зрозуміти, через що система навантажується. В такому випадку не обійтись без моніторингу стану сервера.

Щоб проаналізувати навантаження на сервер, потрібно опрацювати статистику всіх основних серверних складових:

Процесор. Максимальний показник завантаження – 20%. Якщо використовується сервер спеціального призначення, цей показник може бути вищим.

Пам’ять RAM. За наявності проблем із вільною пам’яттю рекомендується замислитися над тим, щоб купити додаткову оперативну пам’ять або кілька серверів для розподілу навантаження між ними.

Диски. Мінімальний показник необхідного вільного місця – 10%.

Мережевий інтерфейс. Навіть при високому мережевому трафіку його може бути недостатньо, якщо, наприклад, максимальна швидкість передачі складає 100 Мб/с, а на систему в середньому йде 95 Мб/с — це говорить про наступне: можливо, потрібне додавання нових серверів, щоб перерозподілити навантаження.

Якщо не звертати увагу на серверне навантаження, наслідки не змусять себе чекати: при перевищенні допустимого порога робота системи бажатиме кращого. Тільки після того, як ви виявите причини та усунете несправності, можна буде розраховувати на повноцінну роботу. Не забувайте, що будь-який простій буде коштувати вам грошей, тому краще проводити моніторинг стану сервера для уникнення можливих проблем та підтримки високої продуктивності.

Як проаналізувати навантаження на сервер: основні методи

Відомо про різні способи, як проаналізувати, наскільки завантаженим є сервер у віртуальному хостингу. Ви можете:

Вивчити лог-файли. У такому разі буде зрозуміло, до яких сторінок йде основне звернення. Цей процес можливий лише у ручному режимі. Для розуміння змін, що відбуваються, просто порівняйте ділянки логів зі стабільним і надмірним навантаженням.

Виконати аудит коду. В результаті ви зможете виявити слабкі ділянки коду. Деякі з них навантажують техніку, але не несуть особливої користі. Після знаходження потрібно усунути їх чи покращити.

Провести профілювання коду. Це дозволить вам визначити окремі частини скриптів, які виконуються повільніше та потребують оптимізації.

Зменшуємо навантаження на сервер

Щоб мінімізувати серверне навантаження, у першу чергу необхідно зрозуміти, які місця призводять до максимального навантаження. Далі можна розпочинати оптимізацію. Подивіться, як працюють плагіни та віджети, можливо, деякі з них дають зайве навантаження на процесор. Якщо створення сторінок потребує великої кількості ресурсів, варто кешувати сторінки.

Відомо про різні методи, як можна зменшити серверне навантаження, але виконувати їх потрібно в ручному режимі, на що йде занадто багато часу. Куди краще автоматизувати дії – для цього достатньо вибрати низку інструментів моніторингу сервера. Вони представлені у вигляді платних чи безкоштовних додатків.

Якою має бути програма для моніторингу серверного навантаження?

Вибираючи те чи інше ПЗ, переконайтеся, що в ньому відображаються наступні звіти з графіками:

Наскільки завантажено процесор.

Трафік мережі.

Скільки вільного місця залишилось на дисках.

Які процеси запущені.

Як витрачається пам’ять.

Якщо будуть виявлені відхилення від оптимальних значень, з’явиться повідомлення про це, а також програма запропонує виконати певні дії, щоб виправити всі проблеми. Якщо ви вважаєте, що самостійно вам буде складно налаштувати систему моніторингу, завжди можна звернутися до системного адміністратора або свого хостинг-провайдера.