Кримінал

Розвідували локації військових та обʼєктами Укрзалізниці: в Одесі й на Донеччині затримали російських агентів 
17 Жовтня 2024 17:35
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донецька область, одеса, сбу
Затримання агентки / СБУ

СБУ затримала в Донецькій області й в Одесі агентів РФ, які шпигували за локаціями ЗСУ та важливими обʼєктами Укрзалізниці.

Про це пише Служба безпеки.

Фігурантами виявилися два мешканці Одеси та жителька Краматорська: вони за вказівкою ФСБ обходили свої міста та приховано фіксували вузлові залізничні станції, якими переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

“Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов”, – пояснюють у повідомленні.

Після отримання відомостей підозрювані передавали інформацію куратору РФ через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах із описами.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, що використовувались для комунікації з ворожими кураторами.

“Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України”, – резюмують у СБУ.


Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує від 12 років за ґратами до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.


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