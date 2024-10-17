Розвідували локації військових та обʼєктами Укрзалізниці: в Одесі й на Донеччині затримали російських агентів 

СБУ затримала в Донецькій області й в Одесі агентів РФ, які шпигували за локаціями ЗСУ та важливими обʼєктами Укрзалізниці.

Про це пише Служба безпеки.

Фігурантами виявилися два мешканці Одеси та жителька Краматорська: вони за вказівкою ФСБ обходили свої міста та приховано фіксували вузлові залізничні станції, якими переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

“Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов”, – пояснюють у повідомленні.

Після отримання відомостей підозрювані передавали інформацію куратору РФ через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах із описами.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, що використовувались для комунікації з ворожими кураторами.

“Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України”, – резюмують у СБУ.



Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує від 12 років за ґратами до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.