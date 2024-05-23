Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, почали перекидати резерви, – Сирський

Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно”, – повідомив Сирський.

Як зазначає головнокомандувач, в районі Липців ворог також поніс істотні втрати та перейшов до активної оборони.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста.

“Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл”, – зазначає головком.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру.

“Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування”, – повідомляє Сирський.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

“Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.

Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі”, – каже головком.