Суспільство

Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, почали перекидати резерви, – Сирський

23 Травня 2024 15:08
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війна, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи в частинах Східного фронту / Фото: CinC AF of Ukraine

Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно”, – повідомив Сирський.

Як зазначає головнокомандувач, в районі Липців ворог також поніс істотні втрати та перейшов до активної оборони.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. 

“Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл”, – зазначає головком.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. 

“Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування”, – повідомляє Сирський.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

“Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.

Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі”, – каже головком.


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