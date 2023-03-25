Суспільство

Росіяни обстріляли Часів Яр і Торецьк, є загиблі

25 Березня 2023 19:56
12
читать на русском →
обстріли, донецька область

Російські війська у суботу обстріляли міста Часів Яр і Торецьк на Донеччині, внаслідок чого загинуло двоє цивільних.

“Руйнувань у міст багато. Загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Поранених немає. Обстріли у місті та довкола нього не зупиняються”, — повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

За його словами, від початку доби російські війська обстріляли місто з РСЗВ “Град”, артилерії. Військові РФ використовували фосфорні заряди.

“Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку”, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Березня 2023 09:37
115

Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – Вloomberg
25 Березня 2023 21:00
0

Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
25 Березня 2023 17:49
29

Заважає роботі ЗСУ: в Міноборони закликали не висвітлювати тему контрнаступу
25 Березня 2023 15:47
62

Угорщина не підтримає вступ України в ЄС через закон про освіту
25 Березня 2023 14:15
60

Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки