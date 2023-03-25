Росіяни обстріляли Часів Яр і Торецьк, є загиблі

Російські війська у суботу обстріляли міста Часів Яр і Торецьк на Донеччині, внаслідок чого загинуло двоє цивільних.

“Руйнувань у міст багато. Загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Поранених немає. Обстріли у місті та довкола нього не зупиняються”, — повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

За його словами, від початку доби російські війська обстріляли місто з РСЗВ “Град”, артилерії. Військові РФ використовували фосфорні заряди.

“Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку”, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.