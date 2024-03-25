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Росіяни били по Києву протикорабельними ракетами “Циркон”, – Defense Express

25 Березня 2024 16:35
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ппо, ракетний удар
Один з уламків ракети "Циркон" після удару по Києву / Фото: Defense Express

Вранці, 25 березня, окупаційні війська РФ знову запустила по Києву ракети “Циркон”. Це вже друге публічно відоме використання цієї ракети.

Про те, що збито було саме “Циркон” свідчить первинний аналіз уламків двох ракет, повідомляє Defense Express.

Вперше росіяни ймовірно вдарили по столиці “Цирконом” 7 лютого, тоді уламки ракети ймовірно упали у Деснянському районі. Однак їх кількість була не достатня, а їх ідентифікація зайняла близько 5 днів.

Цього ж разу спеціалістам вдалося зібрати більше детальних уламків та провести глибший аналіз. Зокрема, дати точну відповідь на тип двигуна, систему наведення та використані матеріали.

Реконструкція зовнішнього вигляду “Циркона” від КНІДСЕ

Як зазначає Defense Express, спеціалісти зібрали доволі значний об’єм інформації. Вона дозволить оцінити реальні можливості “Циркону” та рівень технологій, який наразі досяжний РФ для створення ракети.

Сьогодні близько 10:30 РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п’ять днів.


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