Російський військовий лікар імплантував уламки боєприпасів, щоб імітувати поранення

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно військового лікаря, який, за версією слідства, імплантував осколки боєприпасів для імітації поранень і отримання виплат.

Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на слова глави СК Олександра Бастрикіна.

“Військовий медик, діючи разом із двома вищими посадовими особами, проводив хірургічні операції з імплантації осколків боєприпасів для імітації поранення. Потім у документи вносили фіктивні відомості, на підставі яких здійснювали виплати”, – заявив Бастрикін.

За його словами, таким чином фігуранти справи викрали понад 12 мільйонів рублів. Він не уточнив, коли, в якому регіоні Росії і за якою статтею було порушено цю кримінальну справу.

У березні 2022 року Володимир Путін підписав указ, який передбачав одноразову виплату за поранення, отримане під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, у три мільйони рублів. У листопаді 2024-го в Росії підняли разову виплату за поранення, що спричинило інвалідність, до чотирьох мільйонів рублів.