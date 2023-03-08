Російські покидьки намагалися вести наступальні дії біля Дворічної – Генштаб

Основні зусилля ворог й надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки (Дворічанська громада Куп’янского району Харківської області – ред.), Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них – Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка – Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони більше ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.
В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої “влади” за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил рф.
Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил рф. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а “тиловики” не згодні йти на смерть.
Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.