Кримінал

РФ атакувала “шахедами” Одещину: є влучання у пʼятиповерхівку
24 Липня 2024 08:03
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Російські війська атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

В результаті атаки пошкоджень зазнала портова інфраструктура, також відбулось влучання у житловий будинок, про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

“В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання”, – йдеться у повідомленні.

Трьох людей госпіталізували.

Наслідки від атаки РФ по місту Ізмаїл Одеської області / Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

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