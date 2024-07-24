РФ атакувала “шахедами” Одещину: є влучання у пʼятиповерхівку

Російські війська атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

В результаті атаки пошкоджень зазнала портова інфраструктура, також відбулось влучання у житловий будинок, про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

“В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання”, – йдеться у повідомленні.

Трьох людей госпіталізували.