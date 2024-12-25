Кримінал

Ракетна атака на енергетичні обʼєкти Дніпропетровщини забрала життя людини
25 Грудня 2024 10:33
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ракетний удар
Рятувальники гасять пожежу після російських обстрілів / Фото: ДСНС

Під час ракетної атаки російських військ по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула одна людина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

Інші деталі обстрілу наразі не розголошуються. Дніпропетровщина стала одним із регіонів, що постраждали від масованої атаки на українську енергетику, яка відбулася зранку 25 грудня.  

Вибухи також були зафіксовані у Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі, Кременчуці та Кривому Розі. Одна з російських крилатих ракет навіть перетнула повітряний простір Молдови. 


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