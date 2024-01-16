Суспільство

Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

16 Січня 2024 14:40
читать на русском →
рада, армія

Верховна Рада прийняла закон про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. 

Рішення підтримали 249 парламентаря.

Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт є «критично важливим для обороноздатності України». Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2024 16:28

Економічний форум у Давосі: головне з виступу Зеленського
16 Січня 2024 15:06

ЄС вже працює над пропозиціями про заморожені російські активи в інтересах України
16 Січня 2024 14:57

Зеленський у Давосі зустрівся з Блінкеном: обговорили подальшу оборонну співпрацю між державами
16 Січня 2024 14:40

Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних
16 Січня 2024 13:39

Трамп заявив, що “швидко закінчить війну в Україні” після перемоги на виборах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
усі думки