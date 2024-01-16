Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

Верховна Рада прийняла закон про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.

Рішення підтримали 249 парламентаря.

Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт є «критично важливим для обороноздатності України». Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.