Рада переглянула закон про реєстр військовозобовʼязаних

Верховна Рада усунула неузгодженості в законі про цифровізацію української армії, який, зокрема, передбачає створення єдиного електронного реєстру і електронного кабінету військовозобовʼязаних. Це відкриває шлях для підпису документа спікером парламенту та президентом.

Про таке заявили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

«Памʼятаєте, скільки криків було про необхідність якнайшвидше прийняти закон 10062, яким окрім УБД, вводяться електронні реєстри. Так ось, там такого понаголосовували, що голова ВР і досі закон не підписав! Сьогодні переголосували неузгодженості», — написала Геращенко.

За словами Железняка, всі 6 пропозицій набрали голоси — тобто, змінили шість позицій законопроєкту згідно статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей.

Після цього текст може відправитися на підпис спікеру Руслану Стефанчуку і далі президентові Володимиру Зеленському.