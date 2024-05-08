Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 279 парламентарів.

Законопроєкт був ініційований Міністерством оборони та Генеральним штабом, його також підтримало Міністерство юстиції.

В’язні, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення.

Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.

Не будуть мобілізовані засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та за злочини проти основ національної безпеки.

“Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності”, – вказала авторка законопроєкту Олена Шуляк (Слуга народу).