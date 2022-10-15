Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та область

Обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.

Про це повідомив Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп’янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.

“Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших воїнів до Перемоги!”, – написав Синєгубов.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води. Також співробітники ДСНС за допомогою електростанції забезпечили безперебійну подачу живлення до міської їдальні.