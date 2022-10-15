Харків

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та область

15 Жовтня 2022 10:21
76
дснс, харків

Обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.

Про це повідомив Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп’янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.

“Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших воїнів до Перемоги!”, – написав Синєгубов.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води. Також співробітники ДСНС за допомогою електростанції забезпечили безперебійну подачу живлення до міської їдальні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
15 Жовтня 2022 10:52
85

Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня
15 Жовтня 2022 14:59
17

До Білорусі прибули ешелони російських військових
15 Жовтня 2022 14:29
17

Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії
15 Жовтня 2022 12:49
39

Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих
15 Жовтня 2022 12:16
78

На Херсонщині знайшли російську “військову форму” на дітей
Останні новини
усі новини