Промокоди Віп Казино

Vip Casino – це різноманітний ігровий асортимент з неймовірно щедрою програмою бонусів. На подарунки Віп Казино може розраховувати будь-який учасник. Умова одна – реєстрація. Користувачам за завантаження на гаджет програми, за надання підтверджених даних та поповнення рахунків надають різноманітні бонуси. Це й багаторазове збільшення внесеного депозиту, й фріспіни, й інші подарунки. Перелічені заохочення передбачені всім. А що чекати тим, хто володіє промокодами Віп казино, читайте далі у матеріалі.

Почнемо з розподілення бонусів на категорії.

Існують

Бездепозитні. Депозитні.

Перші від поповнення рахунку не залежать. Тому гемблер має можливість починати гру, нічим не ризикуючи. Депозитні, як і виходить з назви, видають лише після внесення грошей на ігровий депозит. Розглянемо особливості кожного типу.

Бонуси VIP казино без депозиту

Якщо гравець Віп Казино підтвердить ел.адресу або використаний під час реєстрації номер телефону, йому належать бонуси.

Підтвердження робиться дуже легко. Для ел.пошти це переходження за вказаною ссилкою в листі від адмінів платформи, яке надходить одразу в процессі. Для телефону – введення отриманого в смс коду. Розібратися нескладно. Єдине, що порадимо – не панікувати та не запрошувати нові коди, якщо перші за якоюсь причиною не отримані одразу. Зачекайте пару хвилин, а потім перевірте на пошті папку СПАМ, а в телефоні переконайтеся, що не активували режим АНТИСПАМ. І в першому, і другому випадку підтвердження для активації все одно буде отримане, головне не поспішати одержувати нові й нові комбінації.

Через цю помилку, яку багато хто допускає, йде перевантаження, а згодом навіть збой системи. Дійте спокійно та врівноважено.

Після підтвердження вказаних даних у гравця на рахунку з’являться 77 прокрутів безкоштовно й у ВІП. Але будьте уважні, використати їх можливо лише на Sun of Egypt.

На цьому автоматі ставка лише гривня за спін. Внести гравцеві потрібно 100 грн або більше, а отримати зпершу більше 333 не вийде. Не розчаровуйтесь, це ж лише початок!

Бонус можливо відіграти по вейджеру х77. Це принесе вже реальні гроші.

Наступний бонус Віп Казино, на який варто звернути увагу, надається за скачування або встановлення, якщо так зрозуміліше, на свій прилад. Після авторизації (якщо потрібно, й реєстрації попередньо) нараховуються безкоштовні VIP спіни. Полягають вони в безкоштовних обертаннях (передбачено 88, але показник може з часом змінитися). Використовувати цей бонус можна лише для гри Playboy Gold Jackpots (будьте уважні!). Та не на десктопній версії, а лише в додатку.

Після 500 грн на депозит можна робити ставки на спіни по 4 грн. Виведення більше 2000 не передбачено. Показник вейджеру цього бонусу – х37.

Зазначимо, що бездепозитні бонуси можуть діяти лише певний термін. А умови їх нарахування та використання в подальшому постійно змінюються. Ця інформація надана на сайті (див. «Бонуси»).

Бонуси з депозитом

VIP бонуси належать лише гравцям, що зареєструвалися та надали підтвердження своїх даних. Дозволено проходити реєстрацію лише особам, яким вже більше 21 року. До цієї категорії бонусів, звичайно, належать гроші в таких сумах:

Перший депозит в сумі мінімум 100 грн – +111% до відіграної з вейджером х49. Відіграти можна лише бонусні гроші з цим процентом. Тож, максимально можливо отримати 10 000 грн. При цьому, на виведення коштів на ігровий рахунок з бонусного дозволяється не більше 2000 грн. Другий депозит в сумі від 50 грн – +111% на відігране з вейджером х49, як і в попередньому випадку. Отримати максимально вдається не більше 7000 грн, а вивести на ігровий баланс не більше 2000 грн. П’ятий депозит в розмірі 7000 грн можна отримати за поповнення від 50 грн. За це гравець отримує +222% до суми. На бонусні кошти передбачений вейджер х49. Сьомий депозит заохочується подарунком у розмірі +300% до депозиту, на якому не менше 50 грн. Максимум можливо отримати 10 тис. грн, а на рахунок у грі покласти з них не більше 2 тис.грн. Вейджер х77.

Важливо! Гравцю після отримання VIP бонусів у казино, слід відігрувати їх за вейджерами. Лише після цього можна виводити виграну суму на картку.

Додаткові заохочення

Офіційна платформа Віп-казино передбачає програму лояльності, за допомоги якої можна отримувати кошти додатково.

На автоматах гравець одержує бали, накопичує їх, а потім підвищує свій користувацький статус.

За участь в настольних іграх та слотах йдуть бали. Лише в рулетці це не діє. Згодом в обміннику можна ці бали обміняти на гроші та вивести їх користувачеві на реальний рахунок.

Також варто зазначити кеш. Він полягає в поверненні частини програного на рахунок.

Лише статусам Новачок, Постійний та Вмілий такого чекати не варто.

Інші гравці, що зібрали більш ніж 40 балів, мають одержати кеш 2-25%. Максимальні кешовані нарахування отримують давно та з успіхом граючі на платформі гравці, яким присвоєне звання чи статус, якщо так звичніше, Король Удачі.

Приємні дарунки до дня народження отримують гравці з категорії «Досвідчені». Ім потрібно підтвердити дату, надіславши фото паспорту, але це не проблема. Головне, не запізнитися. На отримання дарунку передбачене лише 10 днів. Зауважимо, що тим, хто місяць в акаунт не заходив, приз не видається.

Новенькі промокоди від VIP casino

Менеджери казино прагнуть заохочувати новачків до гри та пропонують їм для цього промокоди. Максимум пропозицій варто чекати в період новорічних свят та різноманітних акцій. В каналі ТГ, в месенджері та інших соцмережах знайти їх можна без проблем.

До речі, на пошту, вказану під час проходження реєстрації промокоди також надходять. Тому розсилку казино не варто відправляти в спам.

Активується промокод без проблем.

Для цього варто переписати (краще скопіювати) вказане символьне значення, внести його до відкритого віконця та натиснути «Отримати бонус». Це можуть бути й бонуси на депозит, й бездеп. Передбачити тип дарунку неможливо.