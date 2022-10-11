Техно

Продаж комп’ютерів у світі в III кварталі впав на рекордні 19,5%

11 Жовтня 2022 13:35
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Світові поставки персональних комп’ютерів (ПК) у третьому кварталі продемонстрували рекордне падіння з початку ведення розрахунків у середині 1990-х років, свідчать попередні дані аналітичної компанії Gartner.

Продаж у липні-вересні становив 68 млн одиниць, що на 19,5% менше показника за аналогічний період минулого року. Зниження було відзначено за підсумками четвертого кварталу поспіль.

“Результати цього кварталу можна охарактеризувати як історичний спад для ринку ПК, – вважає головний аналітик Gartner Мікако Кітагава. – Хоча збої в ланцюжках поставок зрештою зменшилися, тепер стали серйозною проблемою великі запаси (продукції), враховуючи слабкий попит на ПК як на споживчому, і на бізнес-ринку”.

Він зазначив, що передшкільний сезон продажів закінчився з невтішними результатами, незважаючи на масові рекламні акції та зниження цін. Попит був низьким, оскільки багато споживачів вже придбали нові ПК за останні два роки.

“Щодо бізнесу, геополітична та економічна невизначеність призвели до більш виборчих витрат на ІТ, і ПК не були у списку пріоритетів”, – зазначив експерт.


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