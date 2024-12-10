Кримінал

Правоохоронці затримали рекетирів, які намагалися “вибити” гроші з важкопораненого воїна
10 Грудня 2024 14:07
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сбу
Затримання рекетира / Фото: СБУ

На Житомирщині СБУ спільно з Національною поліцією затримали злочинне угруповання, яке вимагало гроші у важкопораненого військового та його дружини. 

Зловмисники намагалися “вибити” з них майже 1,5 мільйона гривень, зокрема $3000 як перший “транш”, повідомляє СБУ.

За даними слідства, рекетири дізналися про грошову компенсацію, яку військовий отримав після тяжкого поранення на передовій, і вдерлися до його будинку. Вони погрожували, що у разі відмови заберуть усі гроші, майно та навіть позбавлять життя подружжя.

Силовики затримали трьох учасників злочинної групи: очолював угруповання 42-річний рецидивіст, раніше засуджений за викрадення людей, розбій та вимагання. Його спільниками були ще двоє осіб, серед яких місцева мешканка, причетна до сутенерства.

Під час обшуків вилучено холодну зброю, мобільні телефони з доказами злочинів, готівку та побутову техніку, яку вони забирали у потерпілих.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.


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