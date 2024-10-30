Повний посібник із тесаків: вибір і використання найкращого ножа

Комплект кухонних ножів є невід’ємною частиною будь-якої кухні. Туди зазвичай входить кілька ножів різних розмірів та різного призначення. Одним з них іноді є і кухонний сікач, який являє собою щось середнє між невеликою кухонною сокирою и великим кухонним ножем.

Важливими факторами, що визначають зручність, безпеку та ефективність використання кухонного ножа, є його форма, якість, вага та гострота леза. То ж давайте спробуємо розберіться у нюансах вибору та використання найкращого сікача для вашої кухні.

Що таке тесак?

Сікач (часто ще відомий як клівер або тесак) – це кухонний інструмент, призначений для подрібнення, рубання та нарізання їжі. Хоча ці ножі-сокири традиційно частіше можна зустріти в м’ясних магазинах та на кухнях ресторанів, вони стають все більш популярні і в домашньому використанні.

Сікачі зазвичай мають важке лезо та міцне зручне руків’я. Довжина їх лез варіюється від 10 до 18 сантиметрів, а вага – 330-380 грамів. Вони ідеально підходять для рубання жорстких продуктів, таких як великі шматки м’яса (навіть з кістками), а також твердих овочів (кабачків, гарбузів та ін.)

Переваги якісного сікача

Клівер зазвичай є найбільшим ножем в кухонному наборі. Він здатний виконувати багато завдань. Його використовують для рубання та нарізання м’яса, кісток, обробки жорстких овочів та навіть для подрібнення коренів, прянощів, часнику.

Деякі види кухонних сікачів можна використовувати скоріш, як великі ножі. Якщо їх тримати достатньо гострими, звісно. Таким великим “кухарським ножем” можна не тільки різати великі овочі та інші продукти, а навіть подрібнювати великі кількості зелені.

Інші ж моделі тесаків зроблені спеціально для того щоби рубати. Вони зазвичай більш важкі та мають більш товсті в обуху леза. Трохи докладніше розкажемо про це нижче.

Менші ножі не завжди здатні впоратися з такими завданнями, які з легкістю долає тесак.

Легкий ніж може не впоратися з твердими продуктами, і вам доведеться прикладати більше зусиль. Також надто легкий та недостатньо гострий ніж замість різання може ковзати по їжі, що є небезпечним. Це ускладнює роботу і підвищує ризик травм. Завжди важливо використовувати правильний ніж для кожного завдання.

Види ножів-тесаків

Вибір правильного кухонного ножа для кожної справи є критично важливим для досягнення найкращих результатів. Існує кілька типів тесаків, кожен з яких призначений для конкретних цілей. Як ми вже казали, важкі клівери найкраще підходять для рубання великих м’ясних шматків та кісток, тоді як дещо легщі тесаки більше підходять для риби та овочів. Також важливим є і розмір леза сікача.

Європейський м’ясницький клівер

М’ясницький клівер – це інструмент, що використовується для обробки великих шматків м’ясних продуктів. Він добре підходить і для рубання кісток, хрящів і сухожиль, а також для обробки м’яких шматків м’яса. Його часто використовують для нарізання смаженого м’яса та птиці, а також він легко справляється з яловичиною, свининою та рибою.

Китайські кухонні сікачі (цай дао та інші)

Китайські кухонні тесаки – це великі ножі, що зазвичай використовуються в китайській кухні. Існує багато видів китайських тесаків, призначених для різних цілей та способів використання. Цай дао – мабуть самий відомий з них.

Якщо європейський клівер – скоріш маленька сокира, чим великий ніж, то цай дао – навпаки, дещо ближчий до ножа чим сокири. Ним і рубають, і ріжуть, і подрібнюють зелень, і роблять фарш, і навіть чистять луску та знімають риб’яче філе. В руках досвідченого китайського кухаря цай дао стає дійсно універсальним кухонним різальним інструментом.

Цай дао легший за європейський клівер, тому працювати ним можна швидше, але вага його леза достатня, щоби забезпечити потужність для роботи з твердими продуктами. Між тим, гостре та менш товсте лезо дає змогу також і нарізати ним тонкі скибочки м’яса та овочів та мати відчуття високого контролю під час роботи.

Сербський ніж

Сербський ніж – це універсальний кухонний інструмент, який походить з балканського регіону, зокрема з Сербії. Цей ніж-сікач вирізняється своєю масивною формою і товстим лезом, що робить його схожим на невеликий мачете або сокиру. Він виготовляється з міцної сталі, що забезпечує його довговічність і здатність витримувати інтенсивне використання.

Сербський ніж має широке і товсте лезо, яке часто має легкий вигин. Відносно велика маса дає змогу використовувати його для оброблення м’яса, овочів та інших продуктів. Причому цей ніж також має велику багатофункціональність. Його використовують не лише для нарізання, але й для рубання та подрібнення, що робить його особливо корисним на кухні або під час кемпінгу.

Зазвичай сербські ножі мають традиційний дизайн. Їх важко сплутати з чимось іншим. Руків’я зазвичай роблять з натуральних матеріалів – дерева або кістки, що додає їм автентичності.

Цей ніж завоював популярність серед шеф-кухарів по всьому світу завдяки своїй міцності, універсальності та зручності у використанні.

Заключні думки

Сікач – це універсальний інструмент, який стане у нагоді для різноманітних кухонних завдань, від нарізання м’яса до обробки овочів. З якісним кухонним тесаком ви з легкістю зможете впоратися з будь-якою задачею!

Джерело – https://grossman.com.ua