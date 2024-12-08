Посольство США в Україні попередило громадян про “зростаючу загрозу” з повітря

Посольство США в Україні попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало в разі повітряної тривоги перебувати в укритті.
Про це йдеться в «Оповіщенні про безпеку» для громадян США, які перебувають в Україні.
«У зв’язку зі зростаючою загрозою з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність. Усім громадянам США слід стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки і використовувати надійний додаток «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися комендантської години, швидко слідувати інструкціям і шукати укриття під час повітряних тривог», – ідеться в повідомленні посольства.
Додається також список дій, які необхідно вжити:
- Заздалегідь визначте місця, де можна сховатися під час повітряної тривоги.
- Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для сповіщення про повітряну тривогу, наприклад Air Alert або Alarm Map.
- Негайно ховайтеся у сховищі, якщо оголошено повітряну тривогу.
- Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
- Запасіться водою, їжею та ліками.
- У разі надзвичайної ситуації дотримуйтесь вказівок офіційних осіб України та перших осіб, які реагують на надзвичайні ситуації.
- Ознайомтеся з тим, що може і чого не може робити Державний департамент у кризовій ситуації.