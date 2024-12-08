Посольство США в Україні попередило громадян про “зростаючу загрозу” з повітря

Посольство США в Україні попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало в разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Про це йдеться в «Оповіщенні про безпеку» для громадян США, які перебувають в Україні.

«У зв’язку зі зростаючою загрозою з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність. Усім громадянам США слід стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки і використовувати надійний додаток «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися комендантської години, швидко слідувати інструкціям і шукати укриття під час повітряних тривог», – ідеться в повідомленні посольства.

Додається також список дій, які необхідно вжити: