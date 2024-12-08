Суспільство

Посольство США в Україні попередило громадян про “зростаючу загрозу” з повітря
8 Грудня 2024 19:25
читать на русском →
війна
Одна зі станцій Харківського метро 24 лютого 2024 року / Фото Соболь Любов @SobolLubov

Посольство США в Україні попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало в разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Про це йдеться в «Оповіщенні про безпеку» для громадян США, які перебувають в Україні.

«У зв’язку зі зростаючою загрозою з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність. Усім громадянам США слід стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки і використовувати надійний додаток «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися комендантської години, швидко слідувати інструкціям і шукати укриття під час повітряних тривог», – ідеться в повідомленні посольства.

Додається також список дій, які необхідно вжити:

  • Заздалегідь визначте місця, де можна сховатися під час повітряної тривоги.
  • Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для сповіщення про повітряну тривогу, наприклад Air Alert або Alarm Map.
  • Негайно ховайтеся у сховищі, якщо оголошено повітряну тривогу.
  • Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
  • Запасіться водою, їжею та ліками.
  • У разі надзвичайної ситуації дотримуйтесь вказівок офіційних осіб України та перших осіб, які реагують на надзвичайні ситуації.
  • Ознайомтеся з тим, що може і чого не може робити Державний департамент у кризовій ситуації.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Грудня 2024 16:57

Генштаб: На фронті триває активізація боїв, ЗСУ стримують ворога
8 Грудня 2024 20:32

У Харкові поблизу відділку поліції стався вибух
8 Грудня 2024 20:05

Асад перебуває в Москві
8 Грудня 2024 18:14

Трамп заявив, що Україні слід, “можливо”, готуватися до скорочення допомоги від США
8 Грудня 2024 14:27

Українські військові зачистили квартал у Часовому Яру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки