Політика

Україна просить у Заходу більше РСЗВ, артилерії та засобів ППО, – CNN

12 Жовтня 2022 19:41
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зброя

За даними CNN, Україна хоче отримати від західних партнерів більше ракетних систем, артилерії та систем протиповітряної оборони. Список побажань був включений до роздавального матеріалу для учасників коаліції Рамштайн.

За даними журналістів CNN, у розділі “РСЗВ” Україна просить додаткові системи та снаряди стандартів НАТО. У розділі “артилерія” зазначено, що ЗСУ потрібно більше гаубиць, САУ, нестандартних гаубиць, що буксируються, і більше кількість додаткових боєприпасів калібру 155-мм, 152-мм і 122-мм.

Ще одним пріоритетом є ППО: Україна просить ракети для радянських систем “Бук” і С-300. Також йдеться про необхідність переходу на багаторівневі західні системи ППО та постачання додаткових західних і радянських систем ближнього радіусу дії.

Серед інших пріоритетів зазначені радари, засоби берегової оборони, танки та засоби радіоелектронної боротьби.


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