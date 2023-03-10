США підтримують розслідування воєнних злочинів РФ у Гаазькому суді — Держдеп

США підтримують розслідування агресії РФ в Україні у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Незадовго до цього газета The New York Times повідомила, що Пентагон блокує надсилання матеріалів до МКС через побоювання створення прецеденту для подальшого притягнення до відповідальності американських військових. Ані США, ані Україна, ані Росія не є учасниками Римського статуту МКС.

Прайс зазначив, що США останніми роками працювали над перезавантаженням відносин із МКС. Адміністрація Дональда Трампа запроваджувала санкції проти чиновників суду через спробу розслідування можливих воєнних злочинів американських військових в Афганістані.

«Але ми не обговорюємо конкретні форми підтримки, яку можемо або не можемо надавати МКС. Ми не хочемо робити нічого, що може поставити під загрозу неупередженість розслідування, що може перешкодити забезпеченню правосуддя», — сказав Прайс журналістам.

Журналісти поставили йому уточнювальне запитання, чи вважають США, що МКС може проводити розслідування щодо РФ, враховуючи, що Росія не ратифікувала Римський статут. «Ми підтримуємо розслідування, оголошене прокурором. Україна — держава-учасниця МКС», — відповів Прайс.