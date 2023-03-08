Пентагон у 2024-му витратить рекордну суму на озброєння, – Bloomberg

План витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, 9 березня, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами одного з чиновників, який говорив на умовах анонімності, «верхня межа» бюджету Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів, які Конгрес затвердив на поточний фінансовий рік.

Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору Києва російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони США формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який Пентагон розглядає як головного потенційного суперника військовому лідерству США.

«Майбутній запит Пентагону на модернізацію зброї відображає бюджет, який все ще зосереджений в основному на розробці озброєнь для майбутніх війн, а не на закупівлі озброєнь для найближчих війн», – сказав аналітик Марк Кансіан.

Серед основних систем, які «виграють» від запропонованого нового бюджету, є F-35 корпорації Lockheed Martin, найдорожча система озброєнь США. На закупівлю, подальший розвиток і модернізацію винищувачів у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

Плани закупівлі на суму 170 мільярдів доларів — це на 8 мільярдів більше, ніж Конгрес затвердив на поточний фінансовий рік. Запит на дослідження та розробки приблизно на 5 мільярдів доларів перевищує схвалену Конгресом суму на нинішній фінансовий рік.

За словами одного з урядовців, бюджет також передбачає значне фінансування боєприпасів великої дальності для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм.

За словами Кансіана, запит на дослідження і розробки буде найвищим за всю історію, а закупівлі сягнуть найвищих рівнів з часів розпалу війни в Іраку та Афганістані.