Політика

Остін: Зараз ми переживаємо критичний момент у боротьбі України за свободу

15 Березня 2023 17:10
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війна

У боротьбі України за свободу проти російського вторгнення настав критичний момент. Про це сказав міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи на відкритті чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“Ми повинні надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби, включно з запасними частинами та комплектами технічного обслуговування”, – сказав Остін.

Глава Пентагону підкреслив, що союзники повинні продемонструвати незмінну рішучість та єдність – повністю та швидко виконати взяті на себе зобов’язання.

“Зараз ми переживаємо критичний момент у ході боротьби України за свободу”, – сказав Остін.


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