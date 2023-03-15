Остін: Зараз ми переживаємо критичний момент у боротьбі України за свободу

У боротьбі України за свободу проти російського вторгнення настав критичний момент. Про це сказав міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи на відкритті чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“Ми повинні надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби, включно з запасними частинами та комплектами технічного обслуговування”, – сказав Остін.

Глава Пентагону підкреслив, що союзники повинні продемонструвати незмінну рішучість та єдність – повністю та швидко виконати взяті на себе зобов’язання.

“Зараз ми переживаємо критичний момент у ході боротьби України за свободу”, – сказав Остін.