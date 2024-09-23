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По всій Україні продовжить панувати сонячна погода
23 Вересня 2024 21:52
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Фонтани у саду Шевченка в Харкові / Фото: Харківзеленбуд

В Україні у вівторок, 24 вересня, опади не прогнозуються, лише в Криму місцями невеликий дощ, у західних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°С, у південній частині 11-16°С, вдень 22-27°С; у Карпатах вночі 4-9°С, вдень 16-20°С.

У Києві у вівторок, 24 вересня, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°С, вдень 24-26°С.

У середу, 25 вересня, у Криму та західних областях місцями невеликий, у Карпатах і на Закарпатті помірний короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°С, на узбережжі морів до 17°С; вдень 22-27°С, у західних областях 19-24°С.

У Києві 25 вересня також без опадів, вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 24-26°С.


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