Підвищення ефективності: як обрати оптимальну рацію для військового застосування?

Різні військові операції вимагають від солдатів серйозної підготовки, величезних зусиль та спеціальних пристроїв. Йдеться саме про технічне спорядження, серед якого варто виділити військові рації.

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Радіостанція потрібна не лише у військовій справі, а й для далекобійників для створення кращої логістики. Цей пристрій допомагає фахівцям зв’язуватися навіть тоді, коли немає мобільного зв’язку. Використовуються такі установки при пересуванні на автомобілях, для зв’язку між військовими у різній місцевості зі складним рельєфом, та багато іншого.

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Як вибрати військову рацію?

Рації для військових бувають різних видів залежно від своїх технічних характеристик:

Призначення. У військовій справі використовуються лише професійні рації. Відмінно себе продемонстрували моделі, які здатні працювати на відстані до 50 км – це забезпечить зв’язок із бойовими групами навіть на такому великому віддаленні. Часто таке обладнання можна придбати з ліцензією; Розмір. Пристрої можуть бути досить габаритними чи компактними, легкими. У першому випадку рації можуть використовуватись для зв’язку на великих відстанях, але переміщатися з ними постійно не вийде – це не зручно. У другому випадку пристрої дозволяють підтримувати зв’язок між людьми, які постійно переміщуються, але при цьому знаходяться на невеликому віддаленні один від одного; Передача сигналу. Пристрої бувають аналоговими та цифровими. Аналогові підходять для відкритих просторів, але вони ніколи військовими не використовуються, тому що в них немає шифрування – це важлива особливість, яку слід враховувати під час виборів. При цьому цифрові пристрої мають надійний захист від перехоплення, а тому можна досягти анонімності – це той варіант, який і потрібний військовим.

Є й інші моменти, які слід враховувати перед покупкою:

частота. Є дві основні частоти – це VHF та UHF. У першому випадку рації добре працюватимуть у лісистій місцевості, далеко від міст, на відкритих галявинах. Другі ідеальні для міських умов – сигнал відмінно пробиватиметься через будь-які перешкоди, і навіть інші міські сигнали йому не завадять;

кількість каналів. Ідеальним рішенням будуть саме двоканальні рації – можна підтримувати зв’язок одночасно з кількома групами;

дальність. Якщо купити антену до рації з найкращими характеристиками, дальність подачі сигналу буде більшою. Мінімальна дальність – не менше 15 км.

Гучність теж відіграє важливу роль – використовувати рацію має бути комфортно людині, яка цілий день з нею працює. Якщо звук буде слабким, можна пропустити важливу інформацію, а від надто гучного звуку протягом тривалого часу у військового може погіршитися самопочуття, чого не можна допускати. Вибирати пристрої слід з максимально чутливим мікрофоном, щоб техніку не доводилося постійно тримати біля рота.