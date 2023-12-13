Під час нічної атаки на Київ росіяни хотіли влучити в обʼєкт критичної інфраструктури — ОП

Ціллю російсько-окупаційних військ під час ракетної атаки на столицю в ніч проти 13 грудня був обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ціль росіян — обʼєкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони бʼють», — зазначив він.

За інформацією Єрмака, ударів по Києву росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

У ніч проти 13 грудня російсько-окупаційні війська здійснили атаку на Київ десятьма балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі. Водночас уламки ракет упали в низці районів столиці. Відомо про руйнування та 53 постраждалих.