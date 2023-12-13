Кримінал

Під час нічної атаки на Київ росіяни хотіли влучити в обʼєкт критичної інфраструктури — ОП

13 Грудня 2023 10:45
читать на русском →
ракетний удар

Ціллю російсько-окупаційних військ під час ракетної атаки на столицю в ніч проти 13 грудня був обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ціль росіян — обʼєкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони бʼють», — зазначив він.

За інформацією Єрмака, ударів по Києву росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

У ніч проти 13 грудня російсько-окупаційні війська здійснили атаку на Київ десятьма балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі. Водночас уламки ракет упали в низці районів столиці. Відомо про руйнування та 53 постраждалих.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2023 10:10

Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
13 Грудня 2023 10:32

Зеленський прилетів у Норвегію з неанонсованим візитом
13 Грудня 2023 08:59

Росіяни вдарили по Києву ракетами С-400 та “Іскандерами”
13 Грудня 2023 08:06

На фронті протягом доби зафіксовано 95 бойових зіткнень, – Генштаб
13 Грудня 2023 07:30

США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки