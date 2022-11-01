Суспільство

“Пермакриза” названа словом року

1 Листопада 2022 14:39
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Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary, що видається в Шотландії, обрали словом року permacrisis – “пермакриза”, тобто постійна криза.

Британські лінгвісти вказують, що це слово “описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності”. Рішення “підбиває підсумок того, наскільки по-справжньому жахливим 2022 став для багатьох людей”, цитує BBC главу Collins Learning Алекса Бікрофта.

Слово “пермакриза” очолило щорічну добірку авторами словника 10 слів або фраз, які, як зазначається, “відбивають мову, що постійно розвивається, і турботи тих, хто її використовує”.

Наприклад, у нинішньому списку виявилося також вираз quiet quitting – що означає ситуацію, коли на роботі людина обирає виконання лише своїх основних обов’язків і не більше, і цим або протестує проти чогось, або намагається покращити баланс між роботою та особистим життям. Видання “Афіша” у серпні пропонувало варіант перекладу цих двох слів як “тихе звільнення”. Це не звільнення у прямому розумінні, але такий підхід до роботи, коли ви відмовляєтесь виконувати завдання за колег та вимикаєте комп’ютер вчасно.

Оксфордський словник називав словом минулого, 2021, vax, пов’язане з вакцинами та вакцинацією в період епідемії COVID-19.

Collins Dictionary у попередні роки вибирав головними такі слова “локдаун”, “фейк ньюс”, “брекзит”, “кліматичний страйк” та інші.


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