Економіка

Пʼять з девʼяти ядерних реакторів України знизили потужність після російської атаки
13 Грудня 2024 12:44
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Внаслідок масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі України пʼять із девʼяти енергоблоків країни були змушені знизити потужність.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).  

Обстріл здійснювався ракетами та дронами, під ударами опинилися Одеса, Івано-Франківськ та інші регіони України. За інформацією Повітряних сил, із майже 300 запущених цілей сили ППО збили понад 160 дронів і ракет.  

Це одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру за останній час.


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