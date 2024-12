Пʼять з девʼяти ядерних реакторів України знизили потужність після російської атаки

Внаслідок масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі України пʼять із девʼяти енергоблоків країни були змушені знизити потужність.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Обстріл здійснювався ракетами та дронами, під ударами опинилися Одеса, Івано-Франківськ та інші регіони України. За інформацією Повітряних сил, із майже 300 запущених цілей сили ППО збили понад 160 дронів і ракет.

Це одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру за останній час.

Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure.