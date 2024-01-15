Економіка

Пʼять країн ЄС просять ввести мито на імпорт українського зерна

15 Січня 2024 21:41
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зерно, Євросоюз

Міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини надіслали до Європейської комісії листа з проханням запровадити імпортне мито на українське зерно через «недобросовісну конкуренцію».

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство сільського господарства Угорщини. 

Міністри пʼятьох європейських країн закликають Єврокомісію вжити заходів через дешевшу сільськогосподарську продукцію з України, яка, як зазначається, виштовхує європейських фермерів з їхніх традиційних експортних ринків.

Підписантів стверджують, що виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для безпеки харчових продуктів у Європі та стратегічного суверенітету ЄС.

«Ось чому Брюссель має ввести заходи, які захищають ринки держав-членів, які межують з Україною, допомагаючи їм повністю використати їхній експортний потенціал. Одним із них може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію», — йдеться у листі.

За словами міністрів, фермери цих країн «зазнали значних збитків» після того, як торік Євросоюз призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Тому міністри закликають Єврокомісію перевірити, чи відповідають стандартам ЄС українські правила виробництва.


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