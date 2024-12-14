Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських окупантів, які продовжують завдавати ударів по українських містах і селах із використанням ракет, авіації та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 16:00.
Загальна ситуація
Сьогодні відбулося 166 бойових зіткнень. Українські військові вживають усіх необхідних заходів, щоб зупинити просування ворога углиб території країни.
Ворожі обстріли
- Внаслідок артилерійських та мінометних ударів постраждали громади Гути Студенецької, Галаганівки, Берилівки, Миколаївки, Тимоновичів (Чернігівщина) та Дмитрівки (Сумщина).
- Ворожий авіаудар було зафіксовано в районі Олександрівки на Чернігівщині.
Ситуація на напрямках
- Куп’янський напрямок: російські війська двічі атакували позиції ЗСУ біля населеного пункту Лозова.
- Лиманський напрямок: зафіксовано 11 атак у районах Першотравневого, Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Надії, Макіївки та Тернів. Три бої тривають.
- Сіверський напрямок: ворог шукає слабкі місця в обороні поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. Успішно відбито 8 атак, триває три зіткнення. Також ворог завдав авіаударів по районах Сіверська та Григорівки чотирма керованими бомбами.
- Торецький напрямок: українські захисники відбили 5 штурмів поблизу Торецька, ворог завдав 6 авіаударів керованими бомбами по районах Кримського та Петрівки.
- Покровський напрямок: росіяни 19 разів намагалися витіснити ЗСУ з позицій у районах Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Нового Труда та Новооленівки. Відбито 17 атак, два бої тривають. Завдано авіаударів по районах Старої Миколаївки та Нової Полтавки.
- Курахівський напрямок: ворог здійснив 28 атак у напрямку Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Курахового, Лисівки, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки. Відбито 19 спроб просування окупантів.
- Времівський напрямок: 19 разів окупанти намагалися прорватися поблизу Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комара, Новоандріївки. У 11 районах тривають бої, ворог скинув дві керовані авіабомби на райони Темирівки та Новополя.
- Гуляйпільський напрямок: завдано авіаударів некерованими ракетами в районі Гуляйполя.
- Оріхівський напрямок: Мала Токмачка та Роботине зазнали ударів керованими авіабомбами.
- Придніпровський напрямок: ворог обстріляв район Миколаївки некерованими ракетами.
- Курський напрямок: відбулося 45 бойових зіткнень, із них 26 тривають. Завдано 7 авіаударів (зокрема 10 керованих бомб) і здійснено 212 артилерійських обстрілів.
Інші напрямки
На решті ділянок фронту ситуація залишається стабільною без істотних змін.