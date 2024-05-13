Оновлення вимог щодо локалізації з 09.04.2024

Згідно з пунктом 6-1 Прикінцевих положень Закону України «Про публічні закупівлі», замовник має право здійснювати закупівлю товарів, якщо їх ступінь локалізації виробництва у 2024 році становить або перевищує 20 відсотків.

Одночасно, якщо закупівля робіт або послуг передбачає набуття замовником товарів, визначених в пункті 2 цього положення, процедури закупівлі таких робіт чи послуг виконуються з урахуванням цих вимог.

Таким чином, нові вимоги Закону призвели до того, що навіть у випадку, коли при закупівлі робіт або послуг передбачалося набуття замовником товарів, що підпадають під вимоги щодо локалізації, замовникам необхідно було дотримуватися цих вимог, незалежно від суми.

Згідно із змінами до Особливостей № 1178, які набули чинності з 09.04.2024, Кабінет Міністрів України встановив нову умову: «При здійсненні замовником закупівлі робіт або послуг, якщо це передбачає набуття замовником у власність товарів, що визначені пунктом 6-1 розділу X „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону і мають вартість, що дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим цього пункту, закупівля таких робіт або послуг здійснюється за умовами, передбаченими пунктом 6-1 розділу X „Прикінцеві та перехідні положення «Закону».

Отже, тепер встановлювати вимоги щодо локалізації товарів, які замовник набуває у власність під час закупівлі робіт або послуг, необхідно тільки у випадку, якщо їх вартість дорівнює або перевищує порогові значення, визначені Законом, які становлять 200 тис. гривень. Інформацію про вартість таких товарів замовники можуть знайти, наприклад, у зведеній відомості про ресурси.

Важливо зазначити, що якщо в документації передбачено отримання різних товарів, які підпадають під вимоги з локалізації (наприклад, встановлення трансформатора та насоса при виконанні робіт), і окрема вартість кожного з них менше 200 тисяч гривень, але у сумі вони перевищують порогові межі, що робити у такій ситуації?

Пункт 3 Особливостей № 1178 визначає, що вартісні межі встановлені відповідно до абзацу першого пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Цей пункт, зокрема, уточнює вартісні межі в залежності від «предмета закупівлі», зазначаючи: «тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень…».

Приклад, коли замовник укладає угоду на виконання робіт і отримує в процесі цих робіт трансформатор та насос, вони розглядаються як окремі предмети закупівлі згідно з встановленим Порядком визначення предмета закупівлі. Тому важливо зазначити, що їх вартості не повинні додаватись разом, і якщо окрема вартість кожного предмета не перевищує порогові межі, необхідності у встановленні вимог щодо локалізації немає.

Комплексне супроводження процедур відкритих торгів

Переговорна процедура/Тендерна документація/Спрощена закупівля/Прозорро Market/Торги з обмеженою участю – звертайтесь до компанії «Електронні Закупівлі».