Суспільство

Окупанти запустили по Україні 33 “Шахеди”, 22 − збили

18 Січня 2024 08:08
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дрони

У ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, протиповітряна оборона змогла знищити 22 ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей”.

Окупанти запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії. Також вони ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Основні напрямки удару – південь та північ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

ППО працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.


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