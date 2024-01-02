Суспільство

Окупанти випустили по Україні 99 ракет, з них – 10 “Кинджалів” − Залужний

2 Січня 2024 12:08
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Залужний, ракетні обстріли

Уночі 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

“За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу − ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі”.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет “Калібр”.

За словами Залужного, росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.

Спершу загарбники атакували “Шахедами” з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА вдалося знищити.

Близько 6 ранку 16 бомбардувальників Ту-95МС випустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із 7:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами “Калібр”, а з півночі – 12-ма балістичними ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 окупанти випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.


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