Суспільство

Окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури поблизу Херсона: загинула людина

16 Листопада 2023 15:42
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обстріли, херсон

Російські військові завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона – знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

“Російська армія масовано вдарила по Білозерці.  За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє — поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. 

Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання”.

Як додав Прокудін, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі.


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