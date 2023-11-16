Окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури поблизу Херсона: загинула людина

Російські військові завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона – знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Російська армія масовано вдарила по Білозерці. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє — поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.

Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання”.

Як додав Прокудін, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі.