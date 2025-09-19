Окупанти прагнуть захопити Купʼянськ, діють дрібними штурмовими групами, – ЗСУ

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою: російські загарбники намагаються захопити Куп’янськ, для чого зосередили сили біля сіл Радьківка та Голубівка та наступають малими штурмовими групами.

Про це повідомляє 10-й армійський корпус ЗСУ.

“Місто – стратегічна ціль для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено. Спроби переправ через річку Оскіл на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами”, – йдеться у повідомленні.

У корпусі зазначили, що росіяни діють невеликими групами піхоти, часто у цивільному одязі, що є воєнним злочином. Українські воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують противника у лісах, на дачних масивах та околицях міста.

У ЗСУ зазначили, що у тій зоні, яку росіяни називають “контрольованою”, насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.

“Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їх “повний контроль” – передчасно. Боротьба триває. Вірте в ЗСУ!”, – підсумували у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ.