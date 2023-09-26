Суспільство

Окупанти атакували підприємство у Кривому Розі − ОВА

26 Вересня 2023 08:51
читать на русском →
кривий ріг, обстріл

Вранці 26 вересня російські загарбники поцілили по одному з підприємств у Кривому Розі, повідомив голова ОВА.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

“Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. “Приліт” стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється”.

За даними Лукашука, постраждалих та руйнувань не має.

Лисак також повідомив, що вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Але люди не постраждали.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Вересня 2023 12:27

У Пшеводуві впала ракета української ППО – поліція Польщі
26 Вересня 2023 10:59

Сили оборони вдарили по штабу росіян під Херсоном: є загиблі окупанти
26 Вересня 2023 09:21

Сили Оборони знищили цієї ночі 26 із 38 “Шахедів”
26 Вересня 2023 08:51

Окупанти атакували підприємство у Кривому Розі − ОВА
26 Вересня 2023 08:24

Росіяни вночі вдарили по Одещині: є поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки