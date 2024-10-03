Економіка

Окупанти атакували енергообʼєкти у восьми українських областях
3 Жовтня 2024 11:31
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електроенергія
Інсталяцію на Контрактовій площі у Києві / Фото: ДТЕК

За минулу добу через обстріли були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

  • У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця (були збої у русі потягів). Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.  
  • У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця (були порушення руху потягів) та шахти. Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено.
  • У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області – знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.
  • У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

Сьогодні, 3 жовтня, у Сумській, Харківській й Полтавській областях вводили аварійні графіки відключення світла.

Причина відключень – російські дронові удари по енергообʼєктах, повідомляє Укренерго.

“Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи”, – пише “Укренерго”.


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