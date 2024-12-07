NYT: Всередині “Рейсу №1”, поїзда, що везе світових лідерів в Україну

За майже три роки, що минули від початку конфлікту в Україні, Урсула фон дер Ляєн, вища посадова особа Євросоюзу, звикла до 10-годинної нічної поїздки потягом до Києва. Вона готується до зустрічей і читає книжки про Україну, коли не намагається виспатися.

З перших місяців конфлікту «Укрзалізниця», українська національна залізниця, розгорнула вагони VIP для перевезення високопоставлених осіб. Вони обладнані окремими спальними місцями, конференц-залом і кухнею, де обслуговуючий персонал готує їжу.

Ці спеціальні поїзди стали незмінною рисою конфлікту, об’єднуючим досвідом для десятків лідерів, які побували в Україні, включно з президентом Байденом, канцлером Шольцем, прем’єром Моді, пише The New York Times.

Усі вони їхали потягом уночі, задернувши штори на вікнах, щоб мінімізувати виявлення російськими безпілотниками. Усі спали в одних і тих самих каютах, заколисані гуркотом рейок.

Але ці поїздки – не просто логістичний подвиг. Українська влада перетворила їх на інструмент завоювання своєї прихильності.

Всередині «Рейсу №1» / Фото NYT

У поїзді чиновникам пропонують традиційні українські страви та книжки про історію України та її боротьбу, прагнучи поглибити їхнє розуміння країни. Після досягнення ключових домовленостей у Києві українська влада залишає у вагонах подячні записки.

Іноді жести бувають більш відвертими. На початку минулого року, коли Україна переконувала своїх західних союзників, зокрема Фінляндію, поставити танки Leopard, члени поїзної бригади одягли шарфи з леопардовим принтом під час візиту фінського президента.

Оскільки мирні переговори стають дедалі ймовірнішими, на борту поїздів VIP, які використовували понад 1000 разів від початку конфлікту, очікується набагато більше дипломатів.

«Поїзд – це щось більше, ніж транспортна система, він також став мостом для дипломатії», – сказала Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, яка вісім разів відвідувала Україну воєнного часу.

Проєкт спеціального поїзда, який в Україні називають «залізною дипломатією», розпочався в березні 2022 року, коли прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії хотіли відвідати Київ, щоб висловити свою підтримку.

У Львові зібрали невеликий поїзд із чотирьох вагонів і локомотива. На його борту перебували групи безпеки, які розробляли план прибуття до Києва, який все ще був частково оточений російськими військами, зокрема план розташування снайперів на вокзалі.

На випадок російських атак завжди готуються два альтернативні маршрути.

Коли Байден відвідав Київ торік, два однакові поїзди одночасно курсували за різними маршрутами, «щоб ніхто не міг зрозуміти, який із них – поїзд-привид, а який – справжній», – розповідає співробітник «Укрзалізниці».

Для перевезення іноземних чиновників Україна переобладнала розкішні залізничні вагони, спочатку призначені для багатих пасажирів. До VIP-вагонів причіплюють стандартні спальні вагони для перевезення інших членів делегації.

Під час візиту до Києва в жовтні міністр оборони США Ллойд Остін їхав в обшитому дерев’яними панелями вагоні, в якому знаходився конференц-зал, обладнаний полірованим дерев’яним столом і стільцями у вікторіанському стилі. Підлогу вкривали зелені та золоті килими. Наприкінці вагона була окрема спальня з ванною кімнатою, оздобленою блакитною плиткою.

«Ми хочемо, щоб нашим гостям було максимально комфортно», – каже Зоя Богач, провідниця поїзда. Декорації поїзда можуть бути розкішними, наприклад, люкс прикрашений золотими деталями по всьому периметру, від стін до світильників.

Під час спільної поїздки в Україну в червні 2022 року лідери Німеччини та Італії жартували над президентом Франції Еммануелем Макроном з приводу його, здавалося б, кращого купе. «Моє набагато менш розкішне», – сказав Маріо Драгі, прем’єр-міністр Італії в той час, усміхненому Макрону.

Не всі політики їздять у переобладнаних поїздах, тому що їх усього кілька. Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, який здійснив 11 поїздок в Україну, подорожує в стандартному спальному вагоні, зарезервованому для його делегації.

Ландсбергіс використовує довгу поїздку потягом для підготовки до зустрічей, проводячи брифінги з помічниками в крихітних купе. «Кілька моїх найкращих снів, які я пережив, були в поїзді», – каже Ландсбергіс. «Можливо, це через хитавицю».

Магдалена Андерссон, колишня прем’єрка Швеції, сказала, що під час тривалої поїздки до Києва влітку 2022 року вона усвідомила, який стрес відчувають українці, знаючи, що напад може статися будь-якої миті.

«Подорож країною, у якій тривають бойові дії, коли ви стільки годин не маєте зв’язку, звичайно, дає вам багато приводів для роздумів», – сказала вона.