        Нічна атака дронів на Україну: вибухи лунали в кількох містах, є поранені

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 07:23
        Рятувальники Чернігівщини на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
        Рятувальники Чернігівщини на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

        У ніч з 7 на 8 жовтня російські військові атакували Україну ударними безпілотниками, які запускали кількома хвилями. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах й на Чернігівщині.

        Про це повідомляють Telegram-канали та Херсонська МВА.

        Увечері 7 жовтня внаслідок обстрілу у Дніпровському районі Херсона постраждав 39-річний чоловік, який дістав мінно-вибухову травму та відкриту рану руки. Близько 23:30 окупанти обстріляли й Корабельний район, де у власному будинку поранено 65-річну жінку — в постраждалої вибухова травма та осколкове поранення.

        О 23:30 начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про запуск в напрямку міста до 30 “шахедів”. Невдовзі пролунали вибухи, працювала ППО.

        Після опівночі вибухи було чути у Черкасах. Також окупанти знов атакували дронами Чернігівщину: після вибухів виникла пожежа. Наслідки уточнюються.


