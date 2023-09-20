Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї, – ГУР

Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“На аеродромі Чкаловський група Слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані “літаки судного дня” та спеціальні літаки (літаки-розвідники)”, – пише відомство.

Невідомі особи заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н на ретельно охороняємому аеродромі, повідомляє ГУР.

Обидва літаки відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення, а цей вертоліт раніше активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю, зауважує військова розвідка.

“Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження”, – додали у ГУР.