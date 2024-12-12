НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5%, встановивши її на рівні 13,5%.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу з питань монетарної політики, який відбувся 12 грудня.

Підвищення облікової ставки стало відповіддю на прискорення інфляції, яка у листопаді зросла на 11,2% у річному вимірі. НБУ прагне знизити інфляцію до цільового показника 5% у середньостроковій перспективі.

“Посилення процентної політики сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів,” — зазначив Пишний.

Разом із обліковою ставкою зросли й інші ключові ставки для банків:

Ставка за кредитами рефінансування — з 16% до 16,5%.

Ставка за депозитними сертифікатами овернайт — з 13% до 13,5%.

За оцінками Нацбанку, інфляція може сповільнитися у майбутньому завдяки поступовому поліпшенню ситуації в енергосекторі та нарощуванню врожаїв. Додатковий ефект матимуть монетарні заходи НБУ та зниження зовнішнього цінового тиску.

“Однак, якщо інфляційний тиск зберігатиметься, ми продовжимо підвищувати облікову ставку,” — попередив Пишний.

Голова НБУ також зазначив, що ризики недостатності зовнішнього фінансування у 2025 році значно знизилися завдяки угоді про виділення $50 млрд коштом заморожених російських активів.

“Це фінансування дозволить підтримувати належний рівень міжнародних резервів та забезпечити стійкість валютного ринку,” — підсумував Андрій Пишний.