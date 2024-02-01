Навігація по ЕКЗ: від консультації до перенесення ембріона

Екстракорпоральне запліднення, або ЕКЗ, — один із найефективніших методів лікування безпліддя. Щороку до нього вдаються понад 40 мільйонів пар у всьому світі. Але це не одна процедура, а досить складна програма. Тим, хто заради своєї мрії вирішує нею скористатися, знадобиться терпіння, наполегливість та мужність. Щоб пройти цей шлях із найменшим стресом, першою чергою слід бути добре поінформованими.

Докладна інформація щодо ЕКЗ за посиланням: https://mdclinics.com.ua/ua/uslugi/lechenie-besplodiya/metody-lecheniya/eko/

Вибір клініки та консультація з репродуктологом

Вибираючи клініку, орієнтуйтеся не лише на її репутацію, термін роботи та відгуки пацієнтів, але й те, наскільки вам зручно її відвідуватиме. Це важливо, оскільки на певних етапах програми будуть потрібні досить часті візити.

Щодо консультації з репродуктологом, то на неї слід прийти обом партнерам. Візьміть із собою всі медичні документи, які у вас залишилися від попередніх обстежень чи лікування. Перед консультацією складіть список важливих питань, щоб не забути поставити їх лікарю.

Розуміння витрат

Прискіпливо дізнайтеся усе, що пов’язане із витратами на програму ЕКЗ. ДРТ — недешевий вид лікування навіть з урахуванням того, що ціни в Україні є одними з найдоступніших. З’ясуйте не лише базову вартість, а й те, які можуть знадобитися додаткові процедури та, відповідно, додаткові платежі, як здійснюється розрахунок, чи є розстрочка тощо. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів, а також дасть змогу краще спланувати свій бюджет.

Психологічна готовність

Оцініть готовність до ЕКЗ себе та партнера. Ніхто не може гарантувати успіху, хоча лікарі й робитимуть задля нього все можливе. Тривоги, побоювання, емоційні «гойдалки» — це нормально за таких обставин, але вимагатиме зусиль обох партнерів. Життя вийде зі звичного річища на якийсь час, а у разі успіху й назавжди. Обговоріть з партнером усі можливі варіанти. Підготовтеся до того, що через зміни гормонального фону як фізичне, так і психоемоційне самопочуття не завжди буде на висоті.

Підготовка до ЕКЗ

Підготовкою є медичне обстеження, корекція наявних проблем та зміцнення здоров’я. Оскільки програма передбачає як медикаментозне, так й емоційне навантаження на організм, слід бути в гарному стані здоров’я, щоб упоратися з усіма викликами.

Програма ЕКЗ

Програма складається з послідовних етапів, які повинні бути виконані в певний час. Вона триває кілька тижнів, зазвичай від двох до трьох. Цикл ЕКЗ починається з першого дня менструації та складається з наступних етапів:

Контрольована стимуляція яєчників під контролем УЗД — від 8 до 14 днів. Індукція овуляції — ін’єкція гормону, що запускає вихід яйцеклітин із фолікулів. Вилучення яйцеклітин — за 34–36 годин після індукції. Запліднення яйцеклітин та культивація ембріонів протягом 3–5 діб. Перенесення ембріона до матки. Тест на вагітність через 12–14 днів.

Потенційні ризики

ЕКЗ має потенційні ризики для плода і для матері:

Багатоплідна вагітність — вона можлива навіть якщо в матку переносять лише один ембріон, оскільки він здатен поділитися.

Передчасне переривання вагітності.

Передчасні пологи.

Позаматкова вагітність.

Низька вага дитини після народження.

Ці ризики існують і для звичайної вагітності, але для вагітності внаслідок ЕКЗ вони дещо вищі.

Специфічними для ЕКЗ є ризики:

Ускладнення під час отримання ооцитів — кровотеча, травмування сусідніх органів, ускладнення від ліків для наркозу.

Синдром гіперстимуляції яєчників — зазвичай легкій або середньої важкості, тяжкі зараз майже не зустрічаються.

Всі ці ризики незначні, лікарі роблять усе, щоб їх мінімізувати, але цілком виключити неможливо. Щодо таких ризиків, як от більша частота вроджених дефектів у дітей або раку у жінок внаслідок ЕКЗ, то зараз даних недостатньо ані щоб підтвердити їх, ані щоб спростувати.

Автор: Радько Віталій Юрійович — акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, репродуктолог.

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